ОБСЄ закликає Росію зупинити свої збройні провокації проти України

Росія продовжує збройні атаки на Донбасі, намагаючись досягнути своїх цілей - дестабілізувати Україну і змусити її здатися на умовах Кремля

Лише за 3 місяці з початку дії останнього на цей час перемир’я на Донбасі (8 березня), 33 українських військових загинуло і 165 було поранено.

"На засіданні Постійної ради минулого четверга, 6 червня, ми та інші делегації наполегливо закликали Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань, включаючи встановлення сталого припинення вогню на Донбасі. Протягом ночі того ж дня російські збройні формування застосували важку артилерію, щоб обстріляти військові позиції України біля Новолуганського. Під час цієї нічної атаки загинули двоє українських воїнів, ще 8 отримали поранення. Ми стикаємося з цими відвертими порушеннями Мінських угод кожного дня, оскільки Росія продовжує переслідувати свої цілі - дестабілізувати Україну і змусити її здатися на умовах Кремля", - заявив під час засідання Постійної Ради ОБСЄ у четвер заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, йдеться в "Укрінформ".

Представник України закликав Росію як учасника конфлікту зупинити свої збройні провокації та виконати свої зобов’язання в рамках Мінських угод, починаючи із забезпечення стійкого та всеохоплюючого перемир’я.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року до 9 червня 2019 року зафіксувала 3332 смерті серед цивільного населення на Донбасі, ще понад 7000 осіб дістали поранень.

Додамо, що підконтрольний російській владі Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував до 5 серпня вісьмох кримських татар.

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