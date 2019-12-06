Окупанти арештували ще вісьмох кримських татар

Всіх заарештованих затримали 10 червня, окупанти підозрюють їх в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку Росія вважає терористичною.

За версією слідства в анексованому Криму, 4 із затриманих складали осередок організації в Алушті під керівництвом Ленура Халілова. Ще 3 нібито є членами осередку в Білогірському районі. Там керівником вважають 58-річного Енвера Омерова, йдеться в "УП" з посиланням на "Радіо Свобода".

Руслана Сулейманова, затриманого в Сімферополі, за словами слідчого, приєднають до справи 24-х затриманих у березні кримських мусульман.

Відзначається, що жертвами окупантів у так званій справі "Хізб ут-Тахрір" стали вже 58 мусульман.

Нагадаємо, російські силовики проводили обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали, згодом затримали ще вісьмох кримських татар.

Додамо, 11 червня кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву російські силовики затримали на адмінкордоні з анексованим Кримом.

Того ж дня посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало владу Російської Федерації в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.

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