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Московський суд залишив чинним арешт 24 українських військовополонених моряків

Судові засідання за клопотанням прокурора проходили в закритому режимі
Московський міський суд залишив чинним продовження арешту 24 українських моряків до 24 жовтня.
Московський суд залишив чинним арешт 24 українських військовополонених моряків Фото:"Громадське"

"Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила постанову Лефортовського районного суду без зміни", - написав адвокат Микола Полозов, повідомляє LB.ua.

Полозов зазначив, що судові засідання з розгляду апеляційних скарг захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою за клопотанням прокурора проходили в закритому режимі.

16 серпня суд відхилив апеляційні скарги адвокатів одинадцяти українських військовополонених моряків.

Нагадаємо, що сьогодні в Росії повідомили про можливу видачу Україні п'ятьох політв'язнів. Офіційного підтвердження цієї інформації не було. Але напередодні правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що засуджених у РФ п'ятьох громадян України перевели з виправних колоній у слідчий ізолятор "Лефортово" в Москві. За даними "Меморіалу", 20 серпня в СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.

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