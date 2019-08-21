Московський суд залишив чинним арешт 24 українських військовополонених моряків
"Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила постанову Лефортовського районного суду без зміни", - написав адвокат Микола Полозов, повідомляє LB.ua.
Полозов зазначив, що судові засідання з розгляду апеляційних скарг захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою за клопотанням прокурора проходили в закритому режимі.
16 серпня суд відхилив апеляційні скарги адвокатів одинадцяти українських військовополонених моряків.
Нагадаємо, що сьогодні в Росії повідомили про можливу видачу Україні п'ятьох політв'язнів. Офіційного підтвердження цієї інформації не було. Але напередодні правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що засуджених у РФ п'ятьох громадян України перевели з виправних колоній у слідчий ізолятор "Лефортово" в Москві. За даними "Меморіалу", 20 серпня в СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.
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