Московський суд залишив чинним арешт 24 українських військовополонених моряків

Московський міський суд залишив чинним продовження арешту 24 українських моряків до 24 жовтня.

"Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила постанову Лефортовського районного суду без зміни", - написав адвокат Микола Полозов, повідомляє LB.ua.

Полозов зазначив, що судові засідання з розгляду апеляційних скарг захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою за клопотанням прокурора проходили в закритому режимі.

16 серпня суд відхилив апеляційні скарги адвокатів одинадцяти українських військовополонених моряків.

Нагадаємо, що сьогодні в Росії повідомили про можливу видачу Україні п'ятьох політв'язнів. Офіційного підтвердження цієї інформації не було. Але напередодні правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що засуджених у РФ п'ятьох громадян України перевели з виправних колоній у слідчий ізолятор "Лефортово" в Москві. За даними "Меморіалу", 20 серпня в СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.