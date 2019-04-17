Московський суд залишив під вартою до липня чотирьох українських моряків

Самі моряки не відповідали на жодні запитання окрім імені, віку та звання

Лефортівський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою чотирьох українським морякам Роману Мокряку, Андрю Оприску, Євгену Семидоцьому, Сергію Цибізову на три місяці. Так, суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ РФ.

Сторона обвинувачення просила продовжити арешт, наголошуючи на необхідності отримання результатів експертиз, повідомляє "Громадське".

Сторона захисту заявила, що українці є військовополоненими і мають бути звільнені, до того ж сторона захисту заявила, що захоплення моряків було фактом агресії з боку РФ.

Самі моряки не відповідали на жодні запитання окрім імені, віку та звання, наголошуючи, що відповідно до третьої Женевської конвенції є військовополоненими.

Зазначимо, що у Лефортівському суді Москви розпочали судити 24-х українських військовополонених моряків. Сьогодні їм можуть продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.