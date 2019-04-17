Московський суд залишив під вартою до липня чотирьох українських моряків
Сторона обвинувачення просила продовжити арешт, наголошуючи на необхідності отримання результатів експертиз, повідомляє "Громадське".
Сторона захисту заявила, що українці є військовополоненими і мають бути звільнені, до того ж сторона захисту заявила, що захоплення моряків було фактом агресії з боку РФ.
Самі моряки не відповідали на жодні запитання окрім імені, віку та звання, наголошуючи, що відповідно до третьої Женевської конвенції є військовополоненими.
Зазначимо, що у Лефортівському суді Москви розпочали судити 24-х українських військовополонених моряків. Сьогодні їм можуть продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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