москва і Вашингтон домовляються про спільні проєкти з видобутку рідкісноземельних металів

Крім того, обговорюються й інші проєкти в росії.

Уповноважений президента рф з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв повідомив про початок переговорів між росією і США про спільні проєкти з видобутку рідкісноземельних металів.

Про це йшлося в інтерв’ю Дмитрієва російському виданню Известия.

Уповноважений також являється головою російського фонду прямих інвестицій.

Він заявив, що переговори між рф та США стосуються рідкісноземельних металів, які є важливою сферою для співпраці між двома країнами.

За його словами, обговорюються не лише метали, але й інші проєкти в росії.

"Рідкісноземельні метали – важлива сфера для співпраці, і, безумовно, ми розпочали дискусії про різні рідкісноземельні метали та проєкти в росії", – сказав Дмитрієв

Після переговорів між США і Україною щодо можливості угоди про видобуток корисних копалин, путін запропонував США спільно розвідувати російські родовища рідкісноземельних металів в рамках майбутньої економічної угоди між країнами.

Дмитрієв додав, що деякі компанії вже проявили інтерес до участі в таких проєктах попри те, що конкретних компаній або додаткових деталей він не назвав.