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москва і Вашингтон домовляються про спільні проєкти з видобутку рідкісноземельних металів

31 березня 2025, 08:36
москва і Вашингтон домовляються про спільні проєкти з видобутку рідкісноземельних металів
Фото: з вільних джерел
Крім того, обговорюються й інші проєкти в росії.

Уповноважений президента рф з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв повідомив про початок переговорів між росією і США про спільні проєкти з видобутку рідкісноземельних металів.

Про це йшлося в інтерв’ю Дмитрієва російському виданню Известия.

Уповноважений також являється головою російського фонду прямих інвестицій.

Він заявив, що переговори між рф та США стосуються рідкісноземельних металів, які є важливою сферою для співпраці між двома країнами. 

За його словами, обговорюються не лише метали, але й інші проєкти в росії.

"Рідкісноземельні метали – важлива сфера для співпраці, і, безумовно, ми розпочали дискусії про різні рідкісноземельні метали та проєкти в росії", – сказав Дмитрієв

Після переговорів між США і Україною щодо можливості угоди про видобуток корисних копалин, путін запропонував США спільно розвідувати російські родовища рідкісноземельних металів в рамках майбутньої економічної угоди між країнами.

Дмитрієв додав, що деякі компанії вже проявили інтерес до участі в таких проєктах попри те, що конкретних компаній або додаткових деталей він не назвав. 

 
РосіяСШАпроєкти

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