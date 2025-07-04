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москва планує безперервні удари по Україні влітку – WSJ

04 липня 2025, 21:18
москва планує безперервні удари по Україні влітку – WSJ
Стратегія кремля спрямована на те, щоб зламати український спротив.

Призупинка частини американських постачань озброєння зміцнює позиції путіна, водночас послаблюючи обороноздатність Києва та підтримку з боку Заходу.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Серед систем, постачання яких тимчасово зупинено, це засоби протиповітряної оборони, що відігравали ключову роль у захисті міст від масованих повітряних атак

Під час розмови з Трампом путін чітко окреслив свої пріоритети, а саме контроль над Україною і згортання західної підтримки.

І одразу за кілька годин після розмови Київ зазнав масованого удару дронами та ракетами. 

Стратегія кремля спрямована на те, щоб зламати український спротив шляхом тиску на армію та цивільне населення, а поки Вашингтон демонструють ознаки відступу - Україна під щоденними обстрілами, а дипломатичні ініціативи Трампа щодо врегулювання конфлікту зайшли в глухий кут — нових перемовин наразі не планується.

Видання пише, що армія рф сконцентрувала приблизно 50 тисяч військових на півночі Сумщини, просунувшись на 20 кілометрів до обласного центру. Сили агресора мають триразову перевагу.

Однак наразі ЗСУ стримують просування, але такий опір вимагає значних ресурсів, а росія атакує по всій лінії фронту, змушуючи командування перекидати резерви для укріплення найвразливіших ділянок.

Також існує реальна загроза нових ударів по критичній інфраструктурі. 

путін може знову намагатися залишити Україну без електропостачання. В умовах дефіциту ППО кожна ракета — на вагу золота.

Проте сьогодні Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні з ППО.

 

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