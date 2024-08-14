москва посилила заходи безпеки на тлі остраху ДРГ

Вже у трьох областях рф введений надзвичайний стан.

кремль, побоюючись діяльності диверсійних груп, посилила заходи безпеки у столиці рф.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

В першому і другому спецполках, а також у Росгвардії зроблені щоденні "резерви" з числа співробітників.

Крім того, в москві триває постійний моніторинг загроз щодо можливих проникнень диверсійних груп до міста і області.

За інформацією джерел, поліцейських попереджено про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю.

"Тепер за розпорядженням керівництва спецполку, нових співробітників можна ставити на чергування тільки разом із досвідченими. Також співробітники спецполку з автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДПС. Посилено охорону території в центрі та навколо кремля", – пише канал.

Також додатково співробітники спецполку та ОМОНу щодня сидять у резерві, на своїй базі, на випадок необхідності виїзду і швидкого реагування.

Ми також писали, що ще в одній області росії ввели режим НС.