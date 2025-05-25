москву знову атакували українські дрони: три аеропорти закривали

В неділю, 25 травня, мер столиці росії Сергій Собянін заявив про атаку кількох БпЛА, які летіли на місто, в москі і області припиняли роботу три аеропорти.

Про це інформу російське агентство РИА Новости.

Після обіду росавіація оголосила про тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден в аеропортах москви і Підмосков'я "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".

Мер москви заявив, що російська ППО знищила безпілотник, який летів на столицю, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Пізніше Собянін сказав, що було збито ще два безпілотники, що летіли на москву.

Ближче до 18 години Собянін заявив про четвертий збитий безпілотник, що летів на москву.

Днями ми писали, що 21 травня протягом дня та ночі українські дрони атакували територію росії.