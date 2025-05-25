Мовчання США та інших заохочують путіна – Зеленський

Більшість областей України були атаковані росією.

Президент України Володимир Зеленський після нової рекордної атаки рф закликає до санкцій проти росії.

Про це Зеленський написа в Telegram-каналі.

Глава додав, що цілями майже 300 дронів та 70 ракет були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.

"Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти росії. Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, попри вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна.

Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення – рішучість США, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на росію. путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що росія атакувала Україну 370 ракетами і дронами, є жретви.