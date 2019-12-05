МОЗ Індонезії назвало причину масової загибелі членів виборчкомів на виборах
Всього після дня виборів померли 496 працівників виборчкомів у всій країні, повідомляє The Straits Times, посилаючись на заяву Міністерства охорони здоров'я.
Очевидці заявляють, що загиблі були виснажені після 12 годин безперервної роботи.
Більшості загиблих було від 50 до 70 років, зазначили у МОЗ.
Нагадаємо, у виборах в Індонезії, які відбулися 17 квітня, взяли участь 80% з 193 мільйонів виборців. Кожен виборець повинен був заповнити по п'ять бюлетенів. В країні одночасно вибирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних і місцевих законодавчих органів.
У день виборів в країні працювали 800 тисяч виборчих дільниць, підрахунок бюлетенів проводився вручну протягом 10 днів.
За даними соцопитувань, перемогу на президентських виборах здобув чинний глава держави Джоко Відодо. Виборча комісія оголосить остаточні результати 22 травня.
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