МОЗ назвав суми виплат медикам, постраждалим від COVID-19
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.
"Якщо ми говоримо про конкретних виплати - якщо є професійне захворювання медичного працівника від коронавіруса, виплати йому складають до 630 тисяч гривень, залежно від ступеня втрати працездатності або якщо була встановлена інвалідність. Також були передбачені кошти, які виплачуються сім'ям загиблих медичних працівників. Вони складають 1 мільйон 576 тисяч гривень", - повідомив Степанов.
Він зазначив, що цим питанням займається Міністерство соціальної політики.
"Урядом було прийняте рішення щодо виділення додаткових коштів у Фонд соціального страхування. Ця сума коштів становила 2 мільярди 278 мільйонів гривень. В тому числі ці кошти були передбачені на виплати медичним працівникам, які захворіли коронавірусом", - розповів міністр.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.
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