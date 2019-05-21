Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Більшість захворювань, при яких призначають уколи, можна лікувати вдома пігулками, - МОЗ

МОЗ рекомендує таблетки замість уколів
Міністерство охорони здоров'я видало наказ згідно якого лікарі мають прописувати таблетки замість уколів.
Більшість захворювань, при яких призначають уколи, можна лікувати вдома пігулками, - МОЗ Фото: bostonglobe.com

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало для громадського обговорення наказ, згідно з яким "у всіх випадках, коли таблетка і укол мають рівнозначну дію, лікарі мають призначати саме таблетовані форми". У відомстві Уляни Супрун кажуть, що Всесвітня організація охорони здоров’я вважає пріоритетним саме застосування неін’єкційних (пероральних) форм лікарських засобів, йдеться у "Радіо Свобода".

"У всьому світі понад 50% всіх лікарських засобів прописуються, відпускаються або продаються неналежним чином, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я. Одним із таких прикладів є надмірне використання ін'єкцій, коли більш доречно приймати ліки перорально. Це свідчить про те, що міф, ніби уколи більш дієві, аніж пігулки, поширений не лише в Україні. Насправді у більшості випадків немає значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм. Лише в деяких рекомендовано саме ін’єкційну форму (невідкладні стани, знепритомнення пацієнта, введення інсуліну, тощо)", – вказують у МОЗ України.

"Традиційно ін’єкційні форми призначають для пацієнтів стаціонару, тож нерідко людина змушена перебувати в лікарні, навіть коли немає потреби в цілодобовому нагляді лікарів. Більшість захворювань, при яких призначають уколи, можна лікувати вдома пігулками, перебуваючи в комфортних для себе умовах", – додають фахівці.

У МОЗ також вказують на переваги застосування неін’єкційних форм ліків, які така зміна тягне для медичних працівників, медичних закладів та бюджету.

Читайте також: В Україні скасували вікові обмеження на безкоштовну вакцинацію проти кору

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2019 14:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.