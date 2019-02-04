"Може Порошенко з Коломойським влаштує дебати?", - радник Зеленського
Він нагадав, що раніше Зеленський заявив про готовність провести дебати з Порошенком.
"Питання таке - про що дебатувати? Про те, що людина 5 років була на найвищій посаді в країні і вона все могла довести і пояснити своїми справами? Якщо у вас є якісь план на 5 років - чому ви це не зробили тоді? Я не бачу просто сенсу починати ці, вибачте за грубе слово, собачі бої, коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію чи обмін поглядами щодо програм", - сказав Рябошапка заявив в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.
Радник шоумена зазначив, що в найближчий час Зеленський має детально представити своїм виборцям програму та членів команди.
"Обговорювати ці обличчя і план дій з Порошенком? Я не бачу в цьому сенсу. Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може він з Коломойським влаштує дебати? Чи Коломойський з Медведчуком?", - резюмував Рябошапка.
Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати". Володимир Зеленський зазначив, що готовий до дебатів.
Суспільний мовник запросив обох кандидатів на телевізійні дебати.
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