"Може Порошенко з Коломойським влаштує дебати?", - радник Зеленського

Команда Зеленського вважає, що немає сенсу в проведенні дебатів між кандидатами в президенти України

Радник кандидата в президенти Володимира Зеленського Руслан Рябошапка не бачить, про що можна дебатувати з Петром Порошенком, зокрема через те, що чинний глава держави вважає Зеленського "маріонеткою Коломойського".

Він нагадав, що раніше Зеленський заявив про готовність провести дебати з Порошенком.

"Питання таке - про що дебатувати? Про те, що людина 5 років була на найвищій посаді в країні і вона все могла довести і пояснити своїми справами? Якщо у вас є якісь план на 5 років - чому ви це не зробили тоді? Я не бачу просто сенсу починати ці, вибачте за грубе слово, собачі бої, коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію чи обмін поглядами щодо програм", - сказав Рябошапка заявив в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

Радник шоумена зазначив, що в найближчий час Зеленський має детально представити своїм виборцям програму та членів команди.

"Обговорювати ці обличчя і план дій з Порошенком? Я не бачу в цьому сенсу. Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може він з Коломойським влаштує дебати? Чи Коломойський з Медведчуком?", - резюмував Рябошапка.

Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати". Володимир Зеленський зазначив, що готовий до дебатів.

Суспільний мовник запросив обох кандидатів на телевізійні дебати.