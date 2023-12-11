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ЄС, імовірно, ухвалить допомогу Україні без Угорщини

11 грудня 2023, 20:31
ЄС, імовірно, ухвалить допомогу Україні без Угорщини
Фото: www.ednist.info
В Європейському Союзі не виключають, що рішення саміту щодо допомоги Україні і середньострокового перегляду бюджету можуть ухвалити в обхід Угорщини, що їх блокує.

Про це сказав високопосадовець ЄС, передає Європейська правда.

Європейського посадовця спитали, чи існує у ЄС "план Б" на випадок, якщо Угорщина відмовиться схвалювати додаткове фінансування Києву, де мають виділити €50 млрд на 2024-2027 роки.

"Коли є бажання, є можливість", - коротко сказав політик. 

На на уточнююче питання, чи є таке бажання ще в 26 держав-членів ЄС окрім Угорщини, високопосадовець відповів: "Побачимо".

Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спробував пояснити Німеччині, чому Угорщина проти руху України в ЄС.

А вже сьогодні Кулеба і Сіярто годину говорили про відкриття переговорів України та ЄС.

 

допомогаУкраїнаЄвросоюз

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