МВФ почав обговорення ширшої програми для України

Місія Міжнародного валютного фонду спільно з представниками української влади починає обговорення першого перегляду програми розширеного фінансування.

Про це йдеться в прес релізі МВФ.

"Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться в релізі.

Також вчора стартував перегляд програми МВФ з кредитування України.