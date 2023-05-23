МВФ почав обговорення ширшої програми для України
23 травня 2023, 12:55
Фото: sweetcrudereports.com
Місія Міжнародного валютного фонду спільно з представниками української влади починає обговорення першого перегляду програми розширеного фінансування.
Про це йдеться в прес релізі МВФ.
"Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться в релізі.
Також вчора стартував перегляд програми МВФ з кредитування України.