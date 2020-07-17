МВФ відреагував на призначення Шевченка головою НБУ

"Сьогодні пана Кирила Шевченка було затверджено головою Національного Банку України. Ми бажаємо йому успіху у керма Нацбанку за цих складних економічних умов"

"Надважливо, щоби незалежність Національного Банку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені і за керівництва нового Голови".

В Міжнародному валютному фонді побажали успіху новому главі НБУ Кирилу Шевченку та побажали, аби незалежність Національного Банку та притаманний регулятору високий рівень професіоналізму були убезпечені за його керівництва.

Джерело: заява постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, яку цитує "Укрінформ", зазначає "Економічна правда"

Дослівно: "Сьогодні пана Кирила Шевченка було затверджено головою Національного Банку України. Ми бажаємо йому успіху у керма Нацбанку за цих складних економічних умов. Упродовж останніх років ефективне проведення Національним Банком грошово-кредитної, курсової та фінансової політики посилили економіку України.

Надважливо, щоби незалежність Національного Банку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені і за керівництва нового Голови".

Нагадаємо, що напередодні Зеленський визначився з новим головою НБУ