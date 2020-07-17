Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

МВФ відреагував на призначення Шевченка головою НБУ

"Сьогодні пана Кирила Шевченка було затверджено головою Національного Банку України. Ми бажаємо йому успіху у керма Нацбанку за цих складних економічних умов"
"Надважливо, щоби незалежність Національного Банку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені і за керівництва нового Голови".
МВФ відреагував на призначення Шевченка головою НБУ Фото: rian.com.ua

В Міжнародному валютному фонді побажали успіху новому главі НБУ Кирилу Шевченку та побажали, аби незалежність Національного Банку та притаманний регулятору високий рівень професіоналізму були убезпечені за його керівництва.

Джерело: заява постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, яку цитує "Укрінформ", зазначає "Економічна правда"

Дослівно: "Сьогодні пана Кирила Шевченка було затверджено головою Національного Банку України. Ми бажаємо йому успіху у керма Нацбанку за цих складних економічних умов. Упродовж останніх років ефективне проведення Національним Банком грошово-кредитної, курсової та фінансової політики посилили економіку України.

Надважливо, щоби незалежність Національного Банку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені і за керівництва нового Голови".

Нагадаємо, що напередодні Зеленський визначився з новим головою НБУ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2020 11:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.