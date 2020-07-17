МВФ відреагував на призначення Шевченка головою НБУ
В Міжнародному валютному фонді побажали успіху новому главі НБУ Кирилу Шевченку та побажали, аби незалежність Національного Банку та притаманний регулятору високий рівень професіоналізму були убезпечені за його керівництва.
Джерело: заява постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, яку цитує "Укрінформ", зазначає "Економічна правда"
Дослівно: "Сьогодні пана Кирила Шевченка було затверджено головою Національного Банку України. Ми бажаємо йому успіху у керма Нацбанку за цих складних економічних умов. Упродовж останніх років ефективне проведення Національним Банком грошово-кредитної, курсової та фінансової політики посилили економіку України.
Надважливо, щоби незалежність Національного Банку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені і за керівництва нового Голови".
Нагадаємо, що напередодні Зеленський визначився з новим головою НБУ
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