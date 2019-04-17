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МВС прогнозує 60 тисяч глядачів на дебатах Порошенка і Зеленського

Аваков стурбований тим, що у штабів кандидатів різний підхід до підготовки та проведення дебатів
Міністерство внутрішніх справ прогнозує присутність 60 тисяч глядачів на стадіоні НСК "Олімпійський" під час дебатів кандидатів у президенти Петра Порошенка і шоумена Володимира Зеленського.
МВС прогнозує 60 тисяч глядачів на дебатах Порошенка і Зеленського Фото: Укрінформ

"Ми очікуємо на ці дебати до 60 тисяч осіб - громадян України, які прийдуть послухати і підтримати своїх кандидатів. Ця ситуація доволі напружена і вимагає великої уваги до безпеки", - заявив на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформують "Українськi Новини".

Він зазначив, що безпеку на стадіоні та навколо нього будуть забезпечувати близько 10 тисяч правоохоронців.

Міністр висловив стурбованість тим, що у штабів кандидатів різний підхід до підготовки та проведення дебатів. Для погоджень їх позицій МВС проведе зустріч зі штабами Порошенка і Зеленського о 17:00 в середу.

Відзначимо, що НСК "Олімпійський" вміщує 70 050 глядачів.

Нагадаємо, раніше штаб Порошенка попросив відкласти на годину офіційні теледебати, щоб встигнути і на НСК "Олімпійський", і в студію "Суспільного".

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17 04 2019 17:17
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