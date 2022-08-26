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Ми маємо достатню кількість препарату на випадок аварії на АЕС - Ляшко

Держава закупила необхідні препарати на випадок аварії на атомній станції.
Ми маємо достатню кількість препарату на випадок аварії на АЕС - Ляшко Фото: Віктор Ляшко / з вільних джерел

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно. Всі заклади охорони здоров'я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом", - сказав Ляшко.

Він додав, що на обласних складах МОЗ також зберігається достатня кількість цього препарату з тим, щоб вчасно його доставити в медзаклади, з урахуванням того, куди, якщо станеться аварія на ЗАЕС, пошириться радіоактивний пил.

Водночас Ляшко закликав українців не скуповувати йодовмісні препарати.

"Скуповувати йодовмісні препарати теж непотрібно, у нас є закуплений препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують наші вчені. Там буде достатньо однієї пігулки на першому етапі. Це все є. Але наразі, якщо воно не роздається людям, то виключно з тієї причини, що немає необхідності, або з причини, щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Бо ліки - не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно, коли призначає лікар", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.

Раніше повідомлялось, що МАГАТЕ приїде на Запорізьку АЕС наступного тижня.

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26 08 2022 21:08
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