Мита Трампа найбільше вдарять по звичайних американцях – ЗМІ

В середньому американські сім'ї можуть втратити від 3800 до 9500 доларів на рік.

Найважче буде громадянам США з низьким доходом.

Американський президент Дональд Трамп почав торгову війну і звинуватив торгових партнерів у тому, що вони наживаються на США.

Лише ефект від мит нерівномірний, а найбільше постраждають американці з низьким доходом, пише Axios.

Згідно з аналізом Єльської бюджетної лабораторії, якщо будуть введені 20%-их мита, а крахни у відповідь введуть свої, то дохід домогосподарств із найнижчими доходами може скоротитися на 5,5%, тоді як для домогосподарств із найвищими доходами це падіння становитиме лише 2,1%.

Тобто американці середнього класу чи багаті громадяни США не зазнають збитків, а от для найбідніших верств населення буде важко тому, що вони заробляють більше грошей і витрачають більше грошей.

Для середнього класу мита обійдуться в середньому в 3800 доларів на сім'ю на рік, а для тих, хто входить до першої десятки, це становитиме в середньому 9 500 доларів на домогосподарство.

Також в довгостроковій перспективі мита більше битимуть по багатих, адже ціни на активи знизяться.

Адміністрація Трампа планує ввести 20%-ий додатковий податок на всі імпортні товари з Китаю, а також з Мексики і Канади.

Крім того, діє 25%-ве глобальне мито на імпорт сталі та алюмінію. Трамп також підписав указ про введення 25%-го мита на імпорт авто і деяких автозапчастин, яке набуде чинності 3 квітня.

Раніше ми писали, що Трамп готовий переглянути митні тарифи для Китаю, щоб забезпечити угоду з продажу TikTok.