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Митрополиту УПЦ мп загрожує 8 років за ґратами за підтримку агресії росії

10 січня 2023, 13:16
Митрополиту УПЦ мп загрожує 8 років за ґратами за підтримку агресії росії
Джерело: ssu.gov.ua
Перед судом постане очільник Тульчинської єпархії УПЦ мп у Вінницькій області. Як встановило слідство, він публічно виправдовував війну росії проти України.

Вказано, що обвинувальний акт направлено до суду, інформує пресслужба СБУ.

"Митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі. Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни кордону України", – йдеться в повідомленні.

Крім того, як розповіли правоохоронці, на одному із сайтів рпц митрополит розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Силовики провели обшуки за місцем його проживання та у релігійних спорудах, де знайшли:

- комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;

- прокремлівські агітки та літературу.

Згодом експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.

Наразі дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями ККУ:

- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що провела обшуки у церквах УПЦ московського патріархату у чотирьох областях, знайшовши там агітаційні матеріали, пропаганду, російські прапори та склади окупантів.

СБУУПЦ МП

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