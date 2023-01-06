СБУ провела обшуки у церквах УПЦ МП у чотирьох областях України

СБУ провела обшуки у церквах УПЦ МП у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях. Зокрема, правоохоронці виявили в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання зрадника Віктора Медведчука, російські "триколори" та колишні склади загарбників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"На території церков виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку", - йдеться у повідомленні.

В результаті слідчо-оперативних дій секретарю Кіровоградської єпархії повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).

А на Херсонщині на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського СБУ знайшла колишні склади з майном окупаційних угруповань росії.

За даним правоохоронців, окупанти облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної "адміністрації" і був на прямому зв’язку з ФСБ рф. Під час звільнення Херсона зрадник утік зі своїми російськими "кураторами" на лівий берег Дніпра.

На Рівненщині під час обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря СБУ знайшла пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.

А в Дніпропетровській області правоохоронці запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. Зокрема, при виїзді з території церкви СБУ зупинили автомобіль, з якого вилучили брошури забороненої партії "ОПЗЖ" та інших антиукраїнських матеріалів.

Всі виявлені докази направили на експертизу. Після цього будуть проводитися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.

В СБУ наголосили, що дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Нагадаємо, Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули в управління держави.