Матеріали:
Теми:

Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули в управління держави

05 січня 2023, 14:33
Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули в управління держави
Джерело: zn.ua
Сьогодні, 5 січня, Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври, які були у користуванні Української православної церкви, повернули в управління держави.

Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що ці дві культові споруди були передані у почасове безоплатне користування УПЦ від 2016 року згідно з договором, термін якого сплинув 31 грудня 2022 року.

За словами Ткаченка, комісія для приймання-передачі розпочала свою роботу 2 січня, вона займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Вона забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів та ікон, іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель, щоб повернути його балансоутримувачу.

За підсумками роботи був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ.

Ткаченко зазначив, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт. Проте це не перешкоджає поверненню державного майна. Відсутність митрополита запротокольовано членами Комісії, а самі Акти, які підписані з боку Заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення.

Раніше повідомлялось, що Епіфаній на Різдво вперше проведе богослужіння в Лаврі.

Києво-Печерська лаврадержавауспенський собор

Останні матеріали

Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Переклад iPress – 05 січня 2023, 17:26
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Політика
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2023, 11:44
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Cуспільство
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 09:12
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як
Технології
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як "бути українцем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 січня 2023, 10:55
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Cуспільство
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Переклад iPress – 04 січня 2023, 07:14
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Політика
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 січня 2023, 17:15
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється