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CУСПІЛЬСТВО

Епіфаній на Різдво вперше проведе богослужіння в Лаврі

04 січня 2023, 21:47
Епіфаній на Різдво вперше проведе богослужіння в Лаврі
Фото: Укрінформ
Богослужіння з нагоди Різдва Христового предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі. Це буде перше богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.
Про це інформує пресслужба ПЦУ.
 
"Після отримання відповідного дозволу, повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі", – йдеться в повідомленні.
 
Богослужіння розпочнеться о 09:00 7 січня, в день Різдва Христового за юліанським календарем.
 
Перед Новим роком заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив УПЦ московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір на її користування Успенським собором та Трапезною церквою у Верхній лаврі.
 
Раніше повідомлялося, що 2 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Очолить її митрополит Епіфаній.
 
Києво-Печерська лавраПЦУЕпіфаній

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