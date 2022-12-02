Офіційно: Києво-Печерську Лавру зареєстровано у складі ПЦУ

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Очолить її Митрополит Епіфаній

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували, як монастир у складі Православної церкви України. Очолить її Митрополит Епіфаній. Про це повідомив у фейсбук заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря.

"Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру", - йдеться у повідомленні.

З метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату Священиий Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації - чоловічого монастиря «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра».

Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення - для монастирської діяльності.

Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу.