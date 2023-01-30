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ПОЛІТИКА

МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України через коментарі Банкової

30 січня 2023, 12:29
МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України через коментарі Банкової
Фото: з вільних джерел
Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у твітері: "Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала"

МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані в зв’язку з ударами безпілотників по іранських об’єктах в ніч на неділю.

Про це пише Al Arabiya.

"У понеділок Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі його країни щодо удару безпілотника по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан", – зазначає видання.

За даними Al Arabiya, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у твітері: "Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала".

Нагадаємо, в ніч на 29 січня в іранському місті Ісфаган на заводі, який виробляє дрони, стався вибух. Пізніше стало відомо, що військові об’єкти Ірану атакували безпілотники.

Пізно ввечері 29 січня в Ірані знову лунали вибухи.

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