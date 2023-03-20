МЗС Китаю відреагувало на видачу ордера на арешт путіна – ЗМІ

Китай продовжуватиме займати об'єктивну і справедливу позицію в українській кризі та відіграватиме конструктивну роль у мирних переговорах.

Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт президента рф володимира путіна, має зайняти "справедливу позицію".

Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє Sky News.

"Міжнародний кримінальний суд повинен відстоювати об’єктивну та неупереджену позицію, поважати юрисдикційний імунітет, яким користується глава держави відповідно до міжнародного права, виконувати свої функції та повноваження розсудливо згідно із законом, сумлінно тлумачити та застосовувати міжнародне право та уникати політизації та подвійних стандартів", – заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Ван Веньбінь заявив журналістам, що "Китай продовжуватиме займати об'єктивну і справедливу позицію в українській кризі та відіграватиме конструктивну роль у мирних переговорах".

Як відомо, лідер Китаю Сі Цзіньпінь прибув до москви з дводенним візитом і проведе переговори з путіним.

Раніше повідомлялося, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у понеділок звернеться з проханням про виділення додаткових коштів для розслідування воєнних злочинів росії в Україні.