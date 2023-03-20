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ПОЛІТИКА

Міжнародний кримінальний суд проситиме додаткових коштів на переслідування російських військових злочинів в Україні — The Guardian

20 березня 2023, 10:40
Міжнародний кримінальний суд проситиме додаткових коштів на переслідування російських військових злочинів в Україні — The Guardian
Фото: з вільного доступу
Бюджет МКС не був збільшений, незважаючи на те, що в Україні працюють 40 слідчих.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у понеділок звернеться з проханням про виділення додаткових коштів для розслідування воєнних злочинів росії в Україні.

Про це пише The Guardian.

У понеділок в Лондоні відбудеться конференція, організована спільно урядами Великої Британії та Нідерландів з метою збору коштів для фінансування роботи МКС з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Бюджет МКС не був збільшений, незважаючи на те, що в Україні працюють 40 слідчих.

Минулого тижня МКС оголосив про видачу ордера на арешт президента рф путіна, що може послабити зростаючі вимоги з боку України та деяких експертів з міжнародного права щодо створення спеціального трибуналу для розгляду більш широкого кола злочинів агресії з боку Росії.

Хан завжди наполягав на тому, що МКС має необхідні повноваження для переслідування ролі російського керівництва у війні. Однак критики кажуть, що прогалина у підзвітності залишається, і що спеціальний трибунал був би більш ефективним інструментом, оскільки йому не потрібно було б доводити причинно-наслідковий зв'язок між окремими спеціальними воєнними злочинами і російським керівництвом.

Понад 40 країн беруть участь у конференції, яку проводять віце-прем'єр-міністр Великої Британії Домінік Рааб і міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшилгез-Зегеріус. Британія виділяє додатково 295 000 фунтів стерлінгів на фінансування роботи МКС

Міністр юстиції України Денис Малюська та генеральний прокурор Андрій Костін будуть присутні на засіданні. Вони не вважають, що ініціатива МКС щодо покарання за викрадення дітей, висунута минулого тижня, усуває необхідність створення спеціального трибуналу.

На конференції у Львові 3 березня було змінено повноваження спільної української групи з розслідування воєнних злочинів семи країн, щоб забезпечити майбутню роль нового міжнародного центру для судового переслідування злочину агресії проти України.

Деякі провідні країни, зокрема Британія, ще не підтримали ідею створення спеціального трибуналу, побоюючись, що це може підірвати роботу МКС, яка ще тільки зароджується.

війнаарештМКСзлочиниПутін

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