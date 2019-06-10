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МЗС рекомендує українцям не їздити до Іраку

МЗС рекомендує покинути Ірак тим українцям, які зараз перебувають у цій країні
Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які планували поїхати до Іраку, утриматися від поїздки.
МЗС рекомендує українцям не їздити до Іраку Фото: golos-ameriki.ru

Відомство рекомендує не їздити до Іраку без нагальної потреби "у зв’язку з масовими антиурядовими протестами у Багдаді та суттєвим погіршенням безпекової ситуації в країні, а також неспроможністю іракських правоохоронних органів забезпечувати належний захист на території Іраку іноземних громадян", повідомляє "Громадське".

Також МЗС рекомендує покинути Ірак тим українцям, які зараз перебувають у цій країні.

"За відсутності можливості безпечно виїхати з країни, рекомендуємо не залишати місць проживання та відстежувати повідомлення українських і міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві порадили звертатися до посольства України в Іраку в разі виникнення надзвичайної ситуації, загрози життю та здоров’ю.

Контакти посольства: тел.: +964 780 986 51 70, електронна пошта: [email protected] Також можна звернутися на "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]

Нагадаємо, що Україна підготувала документи для приєднання до операцій Північноатлантичного альянсу в Іраку і на морі.

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06 10 2019 13:59
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