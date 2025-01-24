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МЗС відреагувало на ультиматум кремля щодо НАТО

24 січня 2025, 17:07
МЗС відреагувало на ультиматум кремля щодо НАТО
Фото: slovoidilo.ua
Раніше у путіна заявили, що кремль вимагає анулювати обіцянку НАТО у Бухаресті про вступ України для завершення війни.

москва не має права виставляти ультиматуми НАТО і вимагати скасувати обіцянку в Бухаресті про вступ України в Альянс.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х (Twitter). 

"Союзник Північної Кореї ставить ультиматуми НАТО. Повна нісенітниця. москва тут не має права голосу. росія веде агресивну війну у Європі. Її окупаційні війська перебувають в Україні та інших європейських країнах", - йдеться на в дописі у відповідь на слова Грушкой. 

Раніше він назвав "катастрофічним для європейської безпеки" рішення Бухарестського саміту НАТО, в якому було закріплено плани Альянсу прийняти до свого складу Грузію й Україну.

"Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас...", - заявив Грушко.

Також Тихий написав, що слова Грушко - повна нісенітниця і наголосив, що європейська архітектура безпеки побудована на захисті від росії.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 січня, кремль вимагає анулювати обіцянку НАТО у Бухаресті про вступ України для завершення війни. 

А два дні тому Трамп закликав росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні.

 

РосіяМЗСНАТОУкраїна

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