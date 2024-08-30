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МЗС закликало владу Монголії передати путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі

30 серпня 2024, 17:51
МЗС закликало владу Монголії передати путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі
Фото: ria.ru
Так в українському відомстві відреагували на запрошення російського диктатора до Монголії.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію про запланований візит російського диктатора путіна до Монголії.
 
Як ідеться на сайті МЗС, путіна запросив президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух.
 
Міністерство нагадало, що на арешт путіна за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до рф видали ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією.
 
"Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що путін є воєнним злочинцем. Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - заявило МЗС.
 
У відомстві зазначили, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які російський диктатор і решта військово-політичного керівництва рф мають постати перед судом. 
 
Президент рф має прибути до Монголії на святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями".
 

Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до кремля, повідомив, що путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії у вересні його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду.

Владімір ПутінГаагавійна в Україніросія окупанти

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