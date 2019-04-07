МЗС запросило "на бесіду" посла Угорщини через висловлювання Сійярто у Канаді
Під час зустрічі Божок заявив, що був здивований висловлюваннями Сійярто, які не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії та попереднім домовленостям між країнами, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
"Попри усі зусилля української сторони, спрямовані на вирішення питань, які кидають тінь на дружній характер відносин між нашими державами, угорська сторона продовжує публічну риторику, яка викликає подив", - йдеться у повідомленні.
Також Божок нагадав, що у травні цього року українська сторона ініціювала розробку алгоритму врегулювання питань в українсько-угорських відносинах, але відповіді досі не отримала. Він зазначив, що Україна готова до конструктивного діалогу з вирішення питань українсько-угорських відносин. Відповідь на пропозиції української сторони поки не було.
За його словами, українська сторона виконала рекомендації "Венеціанської комісії" і пішла назустріч угорській стороні щодо імплементації закону "Про освіту".
За повідомленнями ЗМІ, Сійярто у Канаді вчергове повторив свої слова про нібито "порушення прав угорської громади" через прийнятий в Україні "Закон про освіту".
Угорсько-українські відносини вчергове загострилися після того, як Верховна Рада України прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону. Країна незадоволена прийнятим законом про освіту і звинуватила Україну в недотриманні прав меншин і оголосила про блокаду європейських і євроатлантичних прагнень України.
Нагадаємо, що після обрання нового президента в Україні, Угорщина заявила що сподівається на зміни в законі про мову.
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