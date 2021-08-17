На 70 році життя у Японії помер винахідник судоку
Про це повідомляє AP із посиланням на компанію Nikoli Co, виконавчим директором якої до липня був Макі Кадзі, пише "Громадське".
"Кадзі придумав назву судоку й був найбільшим прихильником головоломок у світі. Ми щиро вдячні за підтримку, яку він проявляв упродовж усього життя", - йдеться у заяві компанії.
Кадзі, якого називають "хрещеним батьком судоку", помер 10 серпня у своєму будинку у Токіо.
Кадзі почав випускати перший японський журнал із головоломками після закінчення університету. У 1983 році він заснував компанію Nikoli та приблизно тоді придумав судоку. Чоловік хотів, щоб гра була цікавою як для дітей, так і для дорослих.
Він випускав судоку у друковану форматі, а також у цифровому. Як пише AP, спершу головоломка була популярною лише у Японії, а у світі вона стала відомою у 2004 році. Після того, як фанат із Нової Зеландії опублікував її у британські газеті The Times.
Зараз, за приблизними оцінками, у світі грають у судоку 200 мільйонів людей зі 100 країн світу.
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