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На 70 році життя у Японії помер винахідник судоку

Кадзі придумав назву судоку й був найбільшим прихильником головоломок у світі
У Японії у віці 69 років помер творець та популяризатор головоломки судоку Макі Кадзі. Він хворів на рак жовчних шляхів.
На 70 році життя у Японії помер винахідник судоку Макі Кадзі - "батько судоку" Фото: Кореспондент.net

Про це повідомляє AP із посиланням на компанію Nikoli Co, виконавчим директором якої до липня був Макі Кадзі, пише "Громадське".

"Кадзі придумав назву судоку й був найбільшим прихильником головоломок у світі. Ми щиро вдячні за підтримку, яку він проявляв упродовж усього життя", - йдеться у заяві компанії.

Кадзі, якого називають "хрещеним батьком судоку", помер 10 серпня у своєму будинку у Токіо.

Кадзі почав випускати перший японський журнал із головоломками після закінчення університету. У 1983 році він заснував компанію Nikoli та приблизно тоді придумав судоку. Чоловік хотів, щоб гра була цікавою як для дітей, так і для дорослих.

Він випускав судоку у друковану форматі, а також у цифровому. Як пише AP, спершу головоломка була популярною лише у Японії, а у світі вона стала відомою у 2004 році. Після того, як фанат із Нової Зеландії опублікував її у британські газеті The Times.

Зараз, за приблизними оцінками, у світі грають у судоку 200 мільйонів людей зі 100 країн світу.

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17 08 2021 17:17
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