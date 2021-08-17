На 70 році життя у Японії помер винахідник судоку

У Японії у віці 69 років помер творець та популяризатор головоломки судоку Макі Кадзі. Він хворів на рак жовчних шляхів.

Про це повідомляє AP із посиланням на компанію Nikoli Co, виконавчим директором якої до липня був Макі Кадзі, пише "Громадське".

"Кадзі придумав назву судоку й був найбільшим прихильником головоломок у світі. Ми щиро вдячні за підтримку, яку він проявляв упродовж усього життя", - йдеться у заяві компанії.

Кадзі, якого називають "хрещеним батьком судоку", помер 10 серпня у своєму будинку у Токіо.

Кадзі почав випускати перший японський журнал із головоломками після закінчення університету. У 1983 році він заснував компанію Nikoli та приблизно тоді придумав судоку. Чоловік хотів, щоб гра була цікавою як для дітей, так і для дорослих. Він випускав судоку у друковану форматі, а також у цифровому. Як пише AP, спершу головоломка була популярною лише у Японії, а у світі вона стала відомою у 2004 році. Після того, як фанат із Нової Зеландії опублікував її у британські газеті The Times. Зараз, за приблизними оцінками, у світі грають у судоку 200 мільйонів людей зі 100 країн світу.

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