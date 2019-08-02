На базі футбольного клубу в Бразилії сталася пожежа, щонайменше десятеро загиблих

Хто саме загинув внаслідок пожежі – поки невідомо

На тренувальній базі бразильського футбольного клубу "Фламенго" виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, загинуло 10 осіб. Ще троє перебувають у важкому стані.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа виникла у гуртожитку на тренувальній базі "Фламенго" у Ніньо де Урубу поблизу Ріо-де-Жанейро. Вогонь охопив будівлю, де мешкали футболісти молодіжною та юнацької команди.

Футбольний клуб "Фламенго" у своєму Twitter підтвердив інформацію.

Найчастіше приміщення використовували для гравців 14-17 років. Однак хто саме загинув внаслідок пожежі – поки невідомо.

Варто зазначити, що значна кількість жертв через те, що пожежа виникла під ранок (о 5:10 годині за місцевим часом), коли всі спали. При цьому саме приміщення лише два місяці тому розширили для потреб академії.

Нагадаємо, що внаслідок пожежі в житловому будинку на заході Парижа загинули семеро осіб і постраждали близько 30.