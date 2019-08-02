Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На базі футбольного клубу в Бразилії сталася пожежа, щонайменше десятеро загиблих

Хто саме загинув внаслідок пожежі – поки невідомо
На тренувальній базі бразильського футбольного клубу "Фламенго" виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, загинуло 10 осіб. Ще троє перебувають у важкому стані.
На базі футбольного клубу в Бразилії сталася пожежа, щонайменше десятеро загиблих Фото: Twitter

За даними місцевих ЗМІ, пожежа виникла у гуртожитку на тренувальній базі "Фламенго" у Ніньо де Урубу поблизу Ріо-де-Жанейро. Вогонь охопив будівлю, де мешкали футболісти молодіжною та юнацької команди.

Футбольний клуб "Фламенго" у своєму Twitter підтвердив інформацію.

Найчастіше приміщення використовували для гравців 14-17 років. Однак хто саме загинув внаслідок пожежі – поки невідомо.

Варто зазначити, що значна кількість жертв через те, що пожежа виникла під ранок (о 5:10 годині за місцевим часом), коли всі спали. При цьому саме приміщення лише два місяці тому розширили для потреб академії.

Нагадаємо, що внаслідок пожежі в житловому будинку на заході Парижа загинули семеро осіб і постраждали близько 30.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2019 17:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.