На базі футбольного клубу в Бразилії сталася пожежа, щонайменше десятеро загиблих
За даними місцевих ЗМІ, пожежа виникла у гуртожитку на тренувальній базі "Фламенго" у Ніньо де Урубу поблизу Ріо-де-Жанейро. Вогонь охопив будівлю, де мешкали футболісти молодіжною та юнацької команди.
Футбольний клуб "Фламенго" у своєму Twitter підтвердив інформацію.
Найчастіше приміщення використовували для гравців 14-17 років. Однак хто саме загинув внаслідок пожежі – поки невідомо.
Варто зазначити, що значна кількість жертв через те, що пожежа виникла під ранок (о 5:10 годині за місцевим часом), коли всі спали. При цьому саме приміщення лише два місяці тому розширили для потреб академії.
Нагадаємо, що внаслідок пожежі в житловому будинку на заході Парижа загинули семеро осіб і постраждали близько 30.
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