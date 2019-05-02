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У заможному районі Парижа сталася пожежа: семеро загиблих, 30 постраждалих

Мешканці будинку втікали на дах або вилазили з вікон
Унаслідок пожежі в житловому будинку на заході Парижа загинули семеро осіб і постраждали близько 30.
У заможному районі Парижа сталася пожежа: семеро загиблих, 30 постраждалих Фото: reuters

Пожежа виникла зранку у вівторок, 5 лютого, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі міста, на місці працювали пожежники, пише Reuters.

Мешканці втікали на дах або вилазили з вікон, зазначає влада. Причина пожежі наразі невідома.

 

Нагадаємо, що двоє людей загинули і ще 14 отримали травми в результаті великої пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.

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05 02 2019 09:33
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