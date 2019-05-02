CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок пожежі в житловому будинку на заході Парижа загинули семеро осіб і постраждали близько 30.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У заможному районі Парижа сталася пожежа: семеро загиблих, 30 постраждалих
Мешканці будинку втікали на дах або вилазили з вікон
Фото: reuters
Пожежа виникла зранку у вівторок, 5 лютого, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі міста, на місці працювали пожежники, пише Reuters.
Мешканці втікали на дах або вилазили з вікон, зазначає влада. Причина пожежі наразі невідома.
A fire at a Paris apartment building has killed seven people, authorities say. The cause of the blaze that burned for hours and injured at least 28 people is under investigation. https://t.co/QHkhXffZJS pic.twitter.com/12fCDCxlVs— ABC News (@ABC) February 5, 2019
Нагадаємо, що двоє людей загинули і ще 14 отримали травми в результаті великої пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.
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05 02 2019 09:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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