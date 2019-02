У заможному районі Парижа сталася пожежа: семеро загиблих, 30 постраждалих

Пожежа виникла зранку у вівторок, 5 лютого, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі міста, на місці працювали пожежники, пише Reuters.

Мешканці втікали на дах або вилазили з вікон, зазначає влада. Причина пожежі наразі невідома.

A fire at a Paris apartment building has killed seven people, authorities say. The cause of the blaze that burned for hours and injured at least 28 people is under investigation. https://t.co/QHkhXffZJS pic.twitter.com/12fCDCxlVs