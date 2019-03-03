На Буковині до агітаторів "Батьківщини" причепились хулігани: пошкодили намет

"Інформація про побиття агітатора, яка поширюється у мережі Інтернет, не відповідає дійсності"

У с.Красноїльськ (Чернівецька обл.) невідомі зловмисники вчинили хуліганські дії щодо агітаторів від "Батьківщини", пошкодили агітаційний намет та втекли з місця злочину.

За даними правоохоронців, інцидент стався вранці у неділю.

"Четверо невідомих під’їхали на автомобілі іноземної реєстрації до агітпалатки одного з кандидатів на пост президента, почали чіплятись до агітатора і вчиняти хуліганські дії: пошкодивши палатку, причепили її до автівки та втекли з місця злочину в невідомому напрямку", - зазначили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Інформація про побиття агітатора, яка поширюється у мережі Інтернет, не відповідає дійсності", - підкреслили правоохоронці.

Для розшуку автомобіля зловмисників у Сторожинецькому та прилеглих районах введено план "Перехват", орієнтовані групи реагування патрульної поліції та наряди патрульно поліції.

За фактом інциденту відомості внесено до ЄРДР за ч.2 ст.296 КК (Хуліганство), санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

У свою чергу у прес-службі обласного осередку "Батьківщини" повідомили, що до агітатора, який почав розгортати намет у центрі Красноїльська, під’їхала автівка "Ауді" з іноземною реєстрацією, і 4 молодиків міцної статури стали йому погрожувати.

"Він встиг втекти й сховатися у магазині, замкнувшись зсередини. Подальші події агітатор фіксував на відеокамеру свого телефона. Чоловіки поламали кріплення намету, порвали його, а рештки згорнули й закинули собі в машину та поїхали геть. Потерпілий агітатор і місцеві активісти ВО "Батьківщина" звернулися до правоохоронців", - заявили у "Батьківщині".

Нагадаємо, що по всій Україні інспектори ДСНС розпочали перевіряти стан приміщень та будівель, які плануються використовуватись у якості виборчих дільниць.