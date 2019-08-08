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На Черкащині затримали росіянина, який готував диверсію на військовому аеродромі, - СБУ

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже два кілограми хімічних речовин
У Черкаській області затримали громадянина РФ, який готувався вчинити диверсію на військовому аеродромі.
На Черкащині затримали росіянина, який готував диверсію на військовому аеродромі, - СБУ Фото: Укрінформ

Оперативники спецслужби задокументували, що іноземець, який проживав на Черкащині, виготовляв вибухові речовини та саморобні вибухові пристрої. Також він проводив розвідку на територіях, прилеглих до військового аеродрому Збройних Сил України, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже два кілограми хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, нотатки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу та схеми створення вибухівки. Також виявили матеріали, що свідчать про збір іноземцем інформації про об’єкт диверсії. 

Наразі росіянину повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Наприкінці квітня на блокпосту "Петропавлівка" Станично-Луганського району бійці батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1" за участю СБУ затримали в автобусі бойовика розвідувального взводу "ЛНР". Вказується, що під час перевірки документів пасажирів автобуса був затриманий 46-річний чоловік. За базами даних він значився, як член незаконних збройних формувань.

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