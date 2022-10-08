US Open планує зібрати більше $2 млн на благодійному турнірі для підтримки України

US Open відбудеться з 29 серпня до 11 вересня 2022 року

Ціль заходу - зібрати 2 мільйони доларів.

US Open проведе благодійний турнір на підтримку України, під час якого планують зібрати щонайменше 2 мільйони доларів, повідомляє NYT.

У заході, який відбудеться у День незалежності України 24 серпня, свою участь підтвердили Рафаель Надаль, Коко Гауфф, Карлос Алькарас, Тейлор Фріц, Аманда Анісімова, Фелікс Оже-Альясім, Іга Швьонтек, Маттео Берреттіні, переможець 7 турнірів Великого шолома Джон Макінрой, а також білоруска Вікторія Азаренко.

Як повідомлялося, організатори US Open допустили тенісистів росії та білорусі до турніру.

Як повідомлялося, українські тенісистки Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко зіграють в основній сітці US Open. Дар’я Снігур, Катерина Байндль та Катаріна Завацька зіграють у кваліфікації останнього цього сезону турніру Гранд Слему.

US Open відбудеться з 29 серпня до 11 вересня 2022 року.