На Дніпропетровщині через грип у школах ввели карантин
"У зв’язку із збільшенням захворюваності серед школярів та з метою профілактики захворюваності на грип та ГРВІ у закладах загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладах міста тимчасово призупинений освітній процес з 8 по 17 лютого включно", - повідомили у відділі освіти й науки Нікопольської міської ради.
У міській раді Нікополя кореспонденту Укрінформу пояснили, що з початку тижня в Нікополі спостерігалося зростання рівня захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Але школи міста працювали в звичайному режимі, тільки в деяких з них були закриті окремі класи, в яких захворіло 15% учнів.
7 лютого члени спеціальної комісії прийняли рішення тимчасово призупинити освітній процес в усіх школах та позашкільних закладах міста.
У закладах освіти введено протиепідемічний режим роботи. На вказаний період тимчасово скасовано проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів. Працівники закладів освіти працюватимуть в канікулярному режимі.
У школах Нікопольщини займаються майже 30 тисяч школярів.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську через грип та ГРВІ на карантин закрили 42 школи, у Миколаєві - 53.
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