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На Донбасі в суботу отримали поранення двоє українських військових

Бойовики здійснили шість обстрілів
У суботу, 30 березня, російські окупаційні війська на Донбасі здійснили 6 обстрілів, в тому числі 3 - з застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.
На Донбасі в суботу отримали поранення двоє українських військових Фото: ООС

У результаті обстрілів поранено двох українських військових, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook

Порушення режиму тиші зафіксовані поблизу населених пунктів Авдіївка, Піски, Новотошківське і Луганське. Бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 30 березня вбиті двоє бойовиків, шестеро отримали поранення.

З початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донеччині від обстрілу бойовиків постраждав цивільний.

Також, 30 березня у штабі заявили про значне загострення ситуації на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, четверо дістали поранення.

 
 
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31 03 2019 10:16
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