На Донбасі в суботу отримали поранення двоє українських військових
У результаті обстрілів поранено двох українських військових, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook
Порушення режиму тиші зафіксовані поблизу населених пунктів Авдіївка, Піски, Новотошківське і Луганське. Бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї
Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 30 березня вбиті двоє бойовиків, шестеро отримали поранення.
З початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.
Нагадаємо, на Донеччині від обстрілу бойовиків постраждав цивільний.
Також, 30 березня у штабі заявили про значне загострення ситуації на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, четверо дістали поранення.
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