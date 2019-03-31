На Донбасі в суботу отримали поранення двоє українських військових Бойовики здійснили шість обстрілів

У суботу, 30 березня, російські окупаційні війська на Донбасі здійснили 6 обстрілів, в тому числі 3 - з застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Фото: ООС

У результаті обстрілів поранено двох українських військових, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook Порушення режиму тиші зафіксовані поблизу населених пунктів Авдіївка, Піски, Новотошківське і Луганське. Бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 30 березня вбиті двоє бойовиків, шестеро отримали поранення. З початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. Нагадаємо, на Донеччині від обстрілу бойовиків постраждав цивільний. Також, 30 березня у штабі заявили про значне загострення ситуації на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, четверо дістали поранення.

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