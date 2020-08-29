CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід початку поточної доби бойовики на Донбасі жодного разу не порушували режим припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі від початку доби не зафіксовано порушень режиму "тиші"
В районі операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою
Фото: depo.ua
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, зазначає "РБК-Україна".
Як повідомляється, підрозділи ОС продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші. Також вони перебувають у постійній готовності до негайного адекватного реагування у випадку загострення ситуації.
Нагадаємо, що МЗС відмежувалося від слів Пристайка щодо Донбасу та Криму: "це його особиста думка"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 08 2020 15:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Десятки тисяч без масок і дистанції протестують у Берліні проти карантину
- ФОТО "Час не лікує". Під посольством Росії та ОП нагадали про Іловайську та Дебальцевську трагедії
- ВІДЕО Яким був день 24 серпня 1991 року