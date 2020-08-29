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На Донбасі від початку доби не зафіксовано порушень режиму "тиші"

В районі операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою
Від початку поточної доби бойовики на Донбасі жодного разу не порушували режим припинення вогню.
На Донбасі від початку доби не зафіксовано порушень режиму "тиші" Фото: depo.ua

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, зазначає "РБК-Україна".

Як повідомляється, підрозділи ОС продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші. Також вони перебувають у постійній готовності до негайного адекватного реагування у випадку загострення ситуації.

Нагадаємо, що МЗС відмежувалося від слів Пристайка щодо Донбасу та Криму: "це його особиста думка"

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29 08 2020 15:32
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