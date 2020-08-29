На Донбасі від початку доби не зафіксовано порушень режиму "тиші"

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі жодного разу не порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, зазначає "РБК-Україна".

Як повідомляється, підрозділи ОС продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші. Також вони перебувають у постійній готовності до негайного адекватного реагування у випадку загострення ситуації.

Нагадаємо, що МЗС відмежувалося від слів Пристайка щодо Донбасу та Криму: "це його особиста думка"