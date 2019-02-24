На Донбасі з початку доби один військовий загинув, ще один - поранений

Наразі пораненому надають медичну допомогу. Стан його здоров’я - задовільний.

За даними штабу, станом на 12 год бойовики здійснили вісім прицільних обстрілів оборонних позицій українських військ, активно застосовуючи міномети, а також артилерію.

"Загалом від початку поточної доби ворог випустив близько 140 мін 120-го, та майже 100 мін - 82-го калібрів", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Додамо, що бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей - один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів - із забороненого Мінськими угодами озброєння із витратою 77 мін калібрів 120 та 83 мм. 1 український військовий отримав поранення.