На Донбасі загинув військовий, ще вісім поранено
Бойовики чотири рази, за даними штабу, стріляли з озброєння, забороненого Мінськими угодами, йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил
Також стріляли з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції операції 19 разів: поблизу Лебединського, Павлополя, Новотроїцького, Новоселівки, Гнутового, Водяного, у районі передмістя Авдіївки.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики, за даними штабу, стріляли поблизу Катеринівки.
У штабі вказали, що українські військові відповідали на обстріли бойовиків.
Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому три рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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