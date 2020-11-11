На Філіппінах евакуюють тисячі людей через новий тайфун
"Рада зі зниження ризику стихійних лих провінції Албай наказує евакуювати все населення, якому можуть загрожувати повені, зсуви, селі, штормові припливи та вітер, у безпечні громадські та приватні евакуаційні центри", - рекомендувала влада провінції, повідомляє "Інтерфакс-Україїна".
Губернатор провінції Катандуанес Джозеф Куа також підписав наказ про обов'язкову евакуацію, особливо в прибережних районах.
У столичному регіоні через тайфун призупинять роботу суди й частина шкіл.
Тропічний шторм "Улісс" посилився до тайфуну в середу. За прогнозами, він обрушиться на філіппінський острів Полілло і провінцію Кесон у четвер уранці, а потім рушить до провінцій Центральний Лусон і Самбалес.
Албай і Катандуанес у листопаді вже евакуювали через тайфун "Гоні". Того разу стихія забрала 13 життів у провінції Албай і шість - у Катандуанесі.
Читайте також: Жертвами тайфуну на Філіппінах вже стали 36 осіб
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Індонезії знайшли рідкісне поховання віком майже 8 тисяч років
- ФОТО На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій
- ВІДЕО У Швеції стартує Нобелівський тиждень