На Філіппінах евакуюють тисячі людей через новий тайфун

У столичному регіоні через тайфун призупинять роботу суди й частина шкіл

У філіппінських провінціях Албай і Катандуанес оголосили евакуацію через наближення тайфуну "Улісс", повідомляє телеканал CNN Philippines.

"Рада зі зниження ризику стихійних лих провінції Албай наказує евакуювати все населення, якому можуть загрожувати повені, зсуви, селі, штормові припливи та вітер, у безпечні громадські та приватні евакуаційні центри", - рекомендувала влада провінції, повідомляє "Інтерфакс-Україїна".

Губернатор провінції Катандуанес Джозеф Куа також підписав наказ про обов'язкову евакуацію, особливо в прибережних районах.

У столичному регіоні через тайфун призупинять роботу суди й частина шкіл.

Тропічний шторм "Улісс" посилився до тайфуну в середу. За прогнозами, він обрушиться на філіппінський острів Полілло і провінцію Кесон у четвер уранці, а потім рушить до провінцій Центральний Лусон і Самбалес.

Албай і Катандуанес у листопаді вже евакуювали через тайфун "Гоні". Того разу стихія забрала 13 життів у провінції Албай і шість - у Катандуанесі.

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