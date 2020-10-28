На Філіппінах півень вбив поліцейського під час рейду на незаконні півнячі бої
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Straits Times.
Півнячі бої — це популярний вид спорту на Філіппінах, де люди роблять ставки на одного з птахів. До лапок півнів прикріплюють лезо, зазвичай бій триває до смерті однієї з тварин. На час пандемії у країні заборонили проводити бої, щоб уникати скупчень людей.
Проте змагання продовжили проводити нелегально. Група правоохоронців разом із поліцейським Крістіаном Болоком здійснили рейд на один із таких незаконних боїв. Вони затримали трьох людей.
Болок збирав докази незаконної діяльності та підняв півня, щоб конфіскувати його. Однак птах вдарив лезом у стегно поліцейського, потрапивши у стегнову артерію.
Як повідомляє державне медіа PNA, Болока доставили до лікарні, але через втрату крові він помер.
«Це нещасний випадок, який я не можу пояснити... Вперше за 25 років служби я втратив поліцейського через лезо півня», — сказав начальник місцевої поліції Арнел Апуд.
Крім трьох людей, поліцейським вдалося конфіскувати сім бойових півнів, два набори лез та 550 філіппінських песо (11 доларів). Також встановили ще трьох причетних до незаконних боїв, але вони втекли.
Півнячі бої до пандемії
Вони були дозволені, але не всюди. Їх можна було проводити в ліцензованих аренах у неділю та під час свят. А також під час місцевих фієст, що тривали до трьох днів.
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