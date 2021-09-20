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ПОЛІТИКА НОВИНИ

На Філіппінах професійний боксер балотується у президенти

Обіцяє, що часи корумпованих урядовців минули
Професійний боксер та сенатор у парламенті Менні Пак'яо балотується на посаду президента Філіппін. Вибори відбудуться у 2022 році.
На Філіппінах професійний боксер балотується у президенти Менні Пак'яо Фото: Facebook / Manny Pacquiao

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.

Його кандидатуру висунула частина керівної партії "Філіппінська демократична партія - Сила народу" (PDP-Laban), до якої належить і чинний президент країни Родріго Дутерте.

"Я боєць, і я завжди буду бійцем на ринзі та поза ним", - сказав Пак'яо, коли погодився взяти участь у президентських перегонах.

Менні Пак'яо упродовж 26 років займається боксом, а упродовж останніх років він також є сенатором у парламенті. Спортсмен спершу був соратником чинного президента, але наразі критикує діяльність урядовців під його керівництвом.

Окрім того, він критикував президента Дутерте за зближення з Китаєм та недостатню боротьбу проти корупції. Так, за словами Пак'яо, понад 10 мільярдів песо (200 мільйонів доларів), які виділили для підтримки населення під час пандемії, не дійшли до бідних родин. Він обіцяє розповісти й про інші розкрадання коштів.

Пак'яо заявив, що час корумпованих урядовців минув. Дутерте натомість вимагає від однопартійця назвати конкретні міністерства, де є корупція та "не гратися у політиканство".

Чому чинний президент не балотується?

За законом, він не може балотуватися на другий шестирічний президентський термін. Однак частина фракції (не та, яка висунула боксера) запропонувала Дутерте кандидатом на посаду віцепрезидента. Противники рішення вважають, що в такий спосіб політик хоче утримати владу.

PDP-Laban також висунула у президентські перегони Бонга Ґо, але той сказав, що не хоче бути наступником свого соратника.

Ймовірно, кандидаткою у президенти може стати дочка чинного президента Сара Дутерте-Карпіо. Вона очолила нещодавнє опитування щодо бажаних кандидатів на пост президента. Сама ж політикиня заявляла, що хоче переобратися на посаду мера Давао, пише Reuters.

Нагадаємо, що президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про необхідність для країн Латинської Америки створити міждержавне об'єднання за прикладом Євроспільноти (ЄС).

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20 09 2021 14:56
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