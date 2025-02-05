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На фронті 40% зброї і техніки українського виробництва

05 лютого 2025, 12:25
На фронті 40% зброї і техніки українського виробництва
Проте Київ і далі потребує західної підтримки.

На сьогодні і 40% зброї та техніки, яка використовується на полі бою, українського виробництва, а внесок США в оборону України складає 30%. 

Про це президент України Володимир Зеленський в розказав інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Важливо, що ми стали більше виробляти в Україні. Десь 40% всього на 2025 рік - це вітчизняне виробництво. І це дає не спокій, але моральну більш впевненість, що ми порожніми не будемо", - сказав Зеленський

Також він наголосив, що підтримка партнерів є дуже важливою.

"Допомога дуже потрібна. Допомога сьогодні не зупинена. Вона йде так, як і йшла, я скажу вам чесно, останній рік або півтора деякі були процеси уповільнені. На жаль, вчасно важливі речі до нас не приходили, але з часом вони все ж таки доходили, що давало можливість підтримувати нашу армію, посилювати наші Збройні сили, Сили оборони і, безумовно, захищатись від ворога", - додав український президент.

За словами Зеленського, без допомоги США або з дуже повільними постачаннями "ми можемо втрачати наші території".

"Внесок в обороноздатність і безпеку України, Сполучених Штатів Америки сьогодні сягає 30%, можна уявити, що буде з нами без цих 30%", - констатував він. 

Україна активно атакує власною зброю території рф. І чи не щодня ЗСУ атакують дронами енергетичні об'єкти росії.

Так, в кінці січня українські дрони одним ударом пошкодили 5% нафтопереробних потужностей рф.

 

війна в Українізброя

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