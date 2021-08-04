На Хортиці готується реконструкція Музею історії запорозького козацтва
Про це повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух під час виїзної наради з проблемних питань острова Хортиця, пише "РБК-Україна".
"Хортиця має бути сучасним простором для культури, туризму, духовності, відпочинку. Комфортним та безбар'єрним середовищем для кожного", - підкреслив Старух.
За словами директору національного заповідника Хортиця Максима Остапенка, з 2015 року Музей тимчасово припинив доступ відвідувачів через аварійний стан будівлі.
"На щастя, унікальний фонд збережено, але будівля Музею зовсім не відповідає сучасним нормам. Він не пристосований для демонстрації експонатів, він не пристосований для відвідання великої кількості туристів, для маломобільних груп. Інфраструктура потребує значного та термінового оновлення", - заявив він.
"Давайте відверто зізнаємося - Хортиця в занепаді. Шукати винних у цьому безглуздо. Треба діяти та зробити острів справжньою перлиною всієї України. Тепер, нарешті, Музей буде відремонтовано та відкрито для відвідувачів", - заявив Старух.
Він також додав, що все повинно робитись комплексно, за сучасними підходами, зберігаючи унікальність острову. Для цього “була ініційована розмова про сьогодення та майбутнє острова, якою має бути Хортиця”.
"Це буде відверта розмова, в якій зможуть взяти участь всі охочі. Найближчим часом ми оголосимо формат обговорення. Вважаю, що не знайдеться жодної людини, яка б могла сказати, що все потрібно залишити у такому прикрому, занедбаному стані. Оновлена Хортиця - це проєкт національного рівня", - підкреслив він.
Нагадаємо, що в Україні в 2021 році розпочнуться проектувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності, повідомив президент Володимир Зеленський.
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