На кордоні Венесуели і Колумбії відбулись сутички: є загиблі
У суботу 23 лютого військові застрелили двох людей, коли ті намагалися зупинити конвой, пише Euronews. Кілька людей були поранені, їх госпіталізували у ліарню у сусідній Бразилії, повідомляє BBC.
У місті Уренья, де прокладений міст, що з’єднує дві країни, відбувалися сутички між мирним населенням та військовими. На фотографіях, опублікованих ВВС, також помітно, як люди кидають каміння у військових. Журналіст The Telegraph Харріет Александр помітив там два танки.
Видання пише, що люди підходять до нацгвардійців Венесуели, запитуючи, чому ті не служать народу, а натомість виконують накази диктатора (Ніколаса Мадуро - ред.). Кілька солдатів покинули свої пости на кордоні з Колумбією.
На місце сутичок також приїжджав опозиціонер Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим очільником країни, і якого визнала низка світових держав, зокрема і США. Він закликав військових пропустити вантажівки з допомогою.
Нагадаємо, що армія Венесуели розгорнула свої сили на кордоні з Колумбією, повідомило військове командування країни в Twitter.
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