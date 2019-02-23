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На кордоні Венесуели і Колумбії відбулись сутички: є загиблі

Кілька людей були поранені, їх госпіталізували у ліарню у сусідній Бразилії
На кордоні Венесуели й Колумбії, який раніше частково закрили, аби не пропускати гуманітарну допомогу, відбулись сутички між силовиками і мирними жителями. Унаслідок зіткнень загинули щонайменше двоє людей.
На кордоні Венесуели і Колумбії відбулись сутички: є загиблі Фото з вільних джерел

У суботу 23 лютого військові застрелили двох людей, коли ті намагалися зупинити конвой, пише Euronews. Кілька людей були поранені, їх госпіталізували у ліарню у сусідній Бразилії, повідомляє BBC.

У місті Уренья, де прокладений міст, що з’єднує дві країни, відбувалися сутички між мирним населенням та військовими. На фотографіях, опублікованих ВВС, також помітно, як люди кидають каміння у військових. Журналіст The Telegraph Харріет Александр помітив там два танки.

Видання пише, що люди підходять до нацгвардійців Венесуели, запитуючи, чому ті не служать народу, а натомість виконують накази диктатора (Ніколаса Мадуро - ред.). Кілька солдатів покинули свої пости на кордоні з Колумбією.

На місце сутичок також приїжджав опозиціонер Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим очільником країни, і якого визнала низка світових держав, зокрема і США. Він закликав військових пропустити вантажівки з допомогою.

Нагадаємо, що армія Венесуели розгорнула свої сили на кордоні з Колумбією, повідомило військове командування країни в Twitter.

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23 02 2019 19:58
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