На Кубі скасували подвійну грошову систему

Тепер у країні очікують зростання зарплат, а також цін на товари та послуги

До цього часу на Кубі було дві національні валюти - кубинський песо та кубинський конвертований песо, останній мав замінити американський долар на території країни.

З 1 січня на Кубі розпочалася масштабна грошова реформа, яка має скасувати подвійну грошову систему, повідомляє "Громадське".

Дві валюти з'явилися в обігу з 1994 року, коли долари вилучили на тлі санкцій США. Курс долара до конвертованого песо становив 1:1, ним могли розплачуватися іноземні туристи. Також деякі співробітники держустанов отримували зарплати у конвертованих песо. Натомість курс долара до звичайного кубинського песо становив 1:24.

Про грошову реформу заговорили ще 10 років тому, тоді від змін відмовилися через бюрократичні та ідеологічні питання. Наразі уряд країни запевняє, що реформа потрібна для "припинення неефективності соціалістичної економіки та підвищення продуктивності праці".

З початку 2021 року на Кубі почали виводити конвертований песо з обігу. Громадянам країни дали 180 днів, щоб обміняти свої накопичення в банках на кубинський песо по курсу 1:24.

Влада Куби підвищить заробітні плати у державному секторі та пенсії на тлі реформи, також зростуть ціни на товари та послуги, зокрема на електроенергію та проїзд у транспорті. А підприємствам уряд дає один рік, щоб пристосуватися до змін та проявити конкурентоспроможність.

Через пандемію коронавірусу та посилення санкцій США економіка Куби впала на 11%. На думку економіста з Гаванського центру вивчення економіки Куби Рікардо Торреса, лише скасування подвійної грошової системи не буде ефективним. За його словами, уряд мав спершу підтримати сільське господарство, приватний та державний сектор, щоб вони могли витримати зміни.

Автор блогу про кубинську економіку Педро Монреаль вважає, що грошова реформа призведе до інфляції через збільшення рівня зарплат і цін, але за відсутності збільшення пропозиції, пише Reuters.

Занепокоєння кубинців

Перед стартом реформи біля магазинів і банків утворилися черги - люди намагалися встигнути придбати товари перед тим, як зростуть ціни.

Турбує кубинців і те, якою буде вартість долара на "чорному" ринку, пише Reuters. Оскільки деякі товари, зокрема шампунь і сир, можна придбати лише за долари у спеціальних магазинах на "чорному" ринку.

Нагадаємо, що на Кубі вперше за новою конституцією призначили прем'єра