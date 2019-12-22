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На Кубі вперше за новою конституцією призначили прем'єра

Кандидатуру 56-річного Мануеля Марреро Круса 17 липня схвалила Національна асамблея народної влади Куби
Президент Куби Мігель Діас-Канель призначив міністра туризму Мануеля Марреро Круса першим прем'єр-міністром країни відповідно до нової конституції. Така посада вводиться вперше з 1976 року.
На Кубі вперше за новою конституцією призначили прем Фото: з вільних джерел

Як повідомляє Reuters, цим рішенням в країні хочуть зменшити навантаження президента, повідомляє "Громадське".

Кандидатуру 56-річного Мануеля Марреро Круса 17 липня схвалила Національна асамблея народної влади Куби.

Він був міністром туризму протягом 15 років, маючи десятки партнерських відносин із закордонними компаніями та широкі зв’язки зі зростальним приватним сектором.

11 жовтня 2019-го Національна асамблея народної влади Куби (парламент) вперше з 1976 року обрала президента країни. Ним став Мігель Діас-Канель.

З 1976 року на Кубі не було посад президента і прем'єр-міністра - главою держави був голова Державної ради. Президентський пост відновили у 2019 році, коли набула чинності нова Конституція країни.

Нагадаємо, що на Кубі пройшов референдум за нову конституцію

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